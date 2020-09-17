Дмитрий Самойлов: Отремонтировали миллион квадратных метров дорог

Была отремонтирована улица Революции Фото: Василий Вахрин

«Начинаем подводить итоги дорожного сезона, - написал на своей странице в Инстаграм глава Перми Дмитрий Самойлов. - Наша цель - увеличить долю дорог в нормативном состоянии с 65 процентов до 85 процентов к 2024 году».

По словам мэра, в этом году в Перми отремонтировали миллион квадратных метров дорог - около 60 объектов. Один городской бюджет такие расходы не потянул бы, помогло софинансирование из краевого и федерального бюджетов, в том числе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дорожный ремонт в связи с режимом самоизоляции начался уже в апреле. В связи с ранним началом уже летом были сданы улицы Краснова, Петропавловская, Пермская Газеты «Звезда». Из-за высокой конкуренции на торгах удалось сэкономить и направить на ремонт дополнительных дорог около 140 миллионов рублей.

- В этом году на деньги нацпроекта дополнительно отремонтируем участки еще 7 улиц: Пермской, Тихой, Трясолобова, Верхне-Муллинской, Сестрорецкой, Мелитопольской и Малой Ямской, - сообщил Дмитрий Самойлов. - Контракты уже заключены, подрядчики приступили к работам. Мы стараемся выбирать те дороги, которые расположены у социальных учреждений или крупных предприятий и обеспечивают транспортные связи между микрорайонами, обращаем внимание на пожелания жителей. Формируем планы на следующий год, пишите, какие дороги, по вашему мнению, надо включить.