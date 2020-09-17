В футбольном клубе «Амкар» выявили коронавирус

Коронавирус выявлен у сотрудников "Амкара". Фото: fc-amkar.org

Академия футбола Пермского края сообщила, что у сотрудников команды «Амкар» выявили COVID-19.

В соответствии с приказом «Об установлении дистанционного режима работы» с 17 по 28 сентября команда «Амкар» не сможет принять участие в Первенстве России.

«Заболевшие чувствуют себя хорошо, болезнь проходит бессимптомно. Знаем, как сильно вы хотели нас поддержать, приносим извинения за неудобства! Ждем скорейшего выздоровления и возобновления обычного режима работы!», - рассказали в Академия футбола.

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