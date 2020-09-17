В Пермском крае ожидаются ночные заморозки

Ночью в Прикамье столбик термометра опуститься ниже 0. Фото: Василий Вахрин

Прикамье ожидаются ночные заморозки. МЧС предупреждает об этом жителей региона. По данным Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 18 сентября, местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0..-2 градуса.

«Соблюдайте правила безопасности. О прогнозируемых погодных явлениях и соблюдении требований безопасности сообщите родным и знакомым», - сообщают в МЧС.

Днем в Прикамье ожидаются дожди, ы некоторых районах сильные до. Температура воздуха: по северу будет прохладно 8–13°, по югу тепло 13–18°.