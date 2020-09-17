Где в Перми появятся новые светофоры и видеокамеры

В Перми в ближайшее время будут установлены новые светофоры и появятся дополнительные видеокамеры. Фото: администрация губернатора Пермского края.

В Перми в ближайшее время будут установлены новые светофоры и появятся дополнительные видеокамеры. Оборудование будет установлено до 15 октября.

4 светофора появятся на улице Куйбышева - между улицами Обвинской и Саранской.

Улица Лянгасова - перекресток с улицей Январской,

улица Уральская - перекресток с улицей Калининградской,

улица Боровая - перекресток с улицей Углеуральской.

Новые светофорные объекты появятся по улице Монастырской - перекресток с улицей Осинской, также на улицах: Новогайвинской, Краснова, Николая Островского.

Еще 5 светофоров будут модернизированы.

Еще один комплекс видеофиксации установят на улице Мира - перекресток с улицей Советской Армии, второй - на шоссе Космонавтов в районе дома № 121.

Первый комплекс будет фиксировать выезд за стоп-линию, проезд на запрещающий сигнал светофора, запрещенный поворот налево, превышение скорости и проезд по трамвайным путям.

На шоссе Космонавтов комплекс фотовидеофиксации будет следить за движением автомобилей в сторону улицы Малкова и реагировать только на превышение скорости.