Где в Перми появятся новые светофоры и видеокамеры

В Перми в ближайшее время будут установлены новые светофоры и появятся дополнительные видеокамеры. Фото: администрация губернатора Пермского края.
В Перми в ближайшее время будут установлены новые светофоры и появятся дополнительные видеокамеры. Оборудование будет установлено до 15 октября.
4 светофора появятся на улице Куйбышева - между улицами Обвинской и Саранской.
Улица Лянгасова - перекресток с улицей Январской,
улица Уральская - перекресток с улицей Калининградской,
улица Боровая - перекресток с улицей Углеуральской.
Новые светофорные объекты появятся по улице Монастырской - перекресток с улицей Осинской, также на улицах: Новогайвинской, Краснова, Николая Островского.
Еще 5 светофоров будут модернизированы.
Еще один комплекс видеофиксации установят на улице Мира - перекресток с улицей Советской Армии, второй - на шоссе Космонавтов в районе дома № 121.
Первый комплекс будет фиксировать выезд за стоп-линию, проезд на запрещающий сигнал светофора, запрещенный поворот налево, превышение скорости и проезд по трамвайным путям.
На шоссе Космонавтов комплекс фотовидеофиксации будет следить за движением автомобилей в сторону улицы Малкова и реагировать только на превышение скорости.