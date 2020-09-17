Пермякам проиндексируют материнский капитал

В Пенсионном фонде по Пермскому краю с начала этого года Сертификаты на маткапитал получили 12 300 семей. Фото: Василий Вахрин

В следующем году материнский капитал проиндексируют на 3,7%, его размер составит 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей - на второго. Об этом сообщает Минтруда РФ. Если на первого ребенка семья получала материнский капитал, размер доплаты на второго ребенка -155 550 рублей.

В Пенсионном фонде по Пермскому краю с начала этого года Сертификаты на маткапитал получили 12 300 семей. Всего с начала действия программы поддержки (с 2007 года) маткапитал получили 225 477 семей Пермского края.