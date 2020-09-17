В Пермском крае вынесли приговор живодеру, который заколол собаку вилами

Суд назначил виновному наказание в виде 150 часов обязательных работ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Гайнском районе суд вынес приговор 28-летнему живодеру, который заколол собаку вилами.

В июле в полицию обратилась жительница поселка Кебаты, которая рассказала, что ночью ее нетрезвый сосед несколько раз ударил вилами, сидящую на цепи во дворе ее дома собаку. Полицейские выехали на место и задержали мужчину.

Стражам порядка он рассказал, что собака лаяла и мешала ему спать. Тогда он взял вилы, зашел в соседский двор и ударил животное.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

- Суд назначил виновному наказание - 150 часов обязательных работ, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Приговор вступил в законную силу.