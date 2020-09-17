В Пермском крае 59 классов перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса

В разобщенных классах выявлены по одному случаю заноса инфекции из семейных очагов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Прикамье все больше классов закрывается на карантин, после выявленных у детей случаев коронавируса. Так, по данным оперативного штаба, на 17 сентября на дистанционное обучение перешли 59 классов в 35 школах Пермского края. COVID-19 подтвердился у учеников из Перми, Соликамска, Березников, Кудымкара, Юсьвы, Барды, Чайковского, Кунгура, Чердынского и Октябрьского городских округов.

- В разобщенных классах выявлены по одному случаю заноса инфекции из семейных очагов, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. - В учреждениях проведены необходимые противоэпидемические мероприятия. Контактировавшие с ними одноклассники находятся под наблюдением врачей и продолжают обучение дистанционно по месту жительства.

Кроме этого в Роспотребнадзоре отмечают рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, в связи с чем, на дистанционное обучение также переходят отдельные классы, школы и даже студенты университета. Так Пермский государственный медицинский университет принял решение о переходе с 17 сентября на дистанционный вариант обучения студентов с 1 по 5 курс лечебного, педиатрического, медико-профилактического факультетов, с 1 по 4 курс стоматологического факультета, 1 и 2 курсов медико-фармацевтического училища.