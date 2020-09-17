За сутки в Пермском крае выявили 67 случаев коронавируса

Всего заболевших COVID-19 с начала пандемии в крае уже 8877. Фото: Мария ЛЕНЦ

Роспотребнадзор по Пермскому краю сообщает о 67 новых заболевших коронавирусной инфекция. Всего заболевших COVID-19 с начала пандемии в крае уже 8877.

20 человек проходят лечение в больницах, 47 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

«Из 67 новых заболевших – 33 мужчины, 31 женщина, 3 детей (2 мальчика и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 24 человека, 25 человек в возрасте 45-65, 15 человек старше 65 лет», - сообщает Роспотребнадзор региона.

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