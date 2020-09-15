В Пермском крае волонтеры объявили срочный сбор на поиски пропавшего в лесу мужчины

В течении всего дня формируются экипажи, искать мужчину будут в лесу. Фото: Александр ГЛУЗ

В Березниках пропал 71-летний Михаил Кузнецов. Поисковый отряд «Регион 59» организовал его поиски. В течении всего дня формируются экипажи, искать мужчину будут в лесу.

Для тех, кто готов присоединиться к поискам: одежда по погоде , светоотражающий жилет или яркая деталь на одежде, фонари, полностью заряженный телефон, пауэр банк. Обязательно маски, перчатки. С собой взять воду питьевая, перекус.

Координатор: Олеся 89194942985