Филиал «Азот» готов к отопительному сезону

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» закончена подготовка предприятия к отопительному сезону.

За десять дней остановочного ремонта заменено 215 метров напорного трубопровода, который снабжает горячей водой половину завода. Они проложены на участке от бойлерной цеха пароводоснабжения и технологических коммуникаций (ЦПВСиТК) до главной эстакады. Новые трубы имеют меньший диаметр, что позволит снизить тепловые потери.

Одновременно с монтажом нового трубопровода на предприятии заменили напорный коллектор, который собирает всю воду с нагревательных аппаратов и с помощью сетевых насосов доставляет ее до потребителей.

К отопительному сезону традиционно прошла ревизия бойлерной ЦПВСиТК. В главном корпусе по обеспечению воды проверена вся запорная и регулирующая арматура. Проведены теплоизоляционные работы на сетях теплофикации, отремонтирован трубопровод пара 6 (давлением 6 кгс/кв.см), который проложен от производства аммиака до бойлерной ЦПВСиТК. К работам были привлечены не только подрядчики, но и сотрудники различных служб завода.

Сергей Загвоздкин, главный энергетик филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- За последние два года на заводе заменено около полукилометра трубопроводов теплофикационной воды. Новый напорный трубопровод и коллектор сделают работу системы отопления более надежной. Перед тем, как запустить по трубам горячую воду, будут проведены гидравлические испытания – опрессовка трубопроводов. Все тепловые артерии и узлы в цехах-потребителях перед стартом отопительного сезона также пройдут проверку на герметичность и работоспособность.