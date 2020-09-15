Синоптики рассказали, какой день окажется самым холодным на неделе в Пермском крае

Самой холодной ночью будет ночь пятницы 18 сентября. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Пермском крае неделя обещает быть дождливой и прохладной. По Информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 сентября в Перми днем пройдет умеренный дождь, температура воздуха составит 10-14°, ночью около 6°.

В среду, 16 сентября, погоду в Пермском крае будет определять новый циклон, основное тепло останется в Зауралье, а в Пермском крае похолодает до +3…+7° ночью, днем будет 9–13°. Кроме того, жителей региона ждет дождь и усиление ветра до 18 м/с.

В четверг, 17 сентября, уменьшится площадь интенсивности осадков, но сохранится устойчивый умеренный ветер северного направления. Температурный фон останется на прежнем уровне.

Самой холодной будет ночь пятницы, 18 сентября, столбик термометра опустится до +1…+6°. Фронтальная система принесет с собой дожди, по северу региона – сильные (до 18 мм/12 ч). По северу будет прохладно (8–13°), по югу тепло (13–18°).

По предварительному прогнозу, в выходные характер погоды сохранится, температурный фон ожидается в пределах нормы.