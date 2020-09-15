Заболевших коронавирусом в Пермском крае выявили в 13 территориях

По одному новому заболевшему коронавирусом выявлено в 8 территориях края. Фото: архив "КП"

В Пермском крае за сутки коронавирус выявлен у 61 человека. Новые заболевшие проживают в 13 территориях региона.

Больше всего заболевших выявлено в Перми - 31, еще 12 случаев зафиксировано в Березниках, 5 - в Соликамске. Еще три случая за предыдущие сутки в Пермском, два в Кунгурском районах. По одному новому заболевшему коронавирусом выявлено в 8 территориях края: Чердыне, Суксуне, Красновишерске, Чайковском, Кунгуре, Березовском, Юсьвенском округах и Большесосновском районе.

В Юсьвенском округе в последний раз заболевшие были выявлены месяц назад, а в Большесосновском районе – две недели назад.

Всего в Пермском крае выявлено 8746 случаев заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается без коронавируса.