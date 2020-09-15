В Пермском крае мужчина сорвался с вертолета

Мужчина пострадал, упав с вертолета МИ-8Т. Фото: ural-trans.sledcom.ru

В Пермском крае завершилось судебное разбирательство, участниками которого стали директор коммерческой организации и инженер.

Директор обвинялся нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Следователи выяснили, что 31 мая 2019 директор дал задание инженеру выполнить технические работы на фюзеляже вертолета Ми-8Т. Инженер работал на высоте без подмостьев, мужчина сорвался с фюзеляжа и упал на бетон, получив тяжкий вред здоровью.

- В ходе предварительного следствия проделана значительная работа по сбору необходимых доказательств виновности лица: допрошены свидетели и специалисты, проведены следственные эксперименты, осмотры места происшествия, обыски в коммерческих организациях, выемки документации, назначен и проведен ряд судебных экспертиз, - сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР России. - Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.