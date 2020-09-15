В Перми юные спортсмены начали спортивный сезон с месячника безопасности

Фото: страница ВК СК "Победа".

Пермские юные спортсмены начали активно тренироваться и выступать в спортивных состязаниях. В МБУ «Спортивная школа Свердловского района» Перми решили начать спортивно-тренировочный сезон с месячника, посвященного вопросам безопасности.

- Нашу школу посещают дети разного возраста – от 4 до 18 лет, - объяснил директор СК «Победа» Алексей Слепынин. – Очень важно научить их не только спортивному мастерству, но и правильному безопасному поведению, и не только во время спортивных соревнований. Мы их обучаем правилам дорожного движения, рассказываем об этике поведения в обществе, о безопасном использовании интернета, даем основы юридической грамотности.

К вопросам безопасности в школе подошли комплексно. Уже на входе в фойе ребят встречает информационный «стенд безопасности». Занятия с юными воспитанниками проводят представители полиции и ГИБДД.

- Наши партнеры рассказывают детям о правилах дорожного движения, занятия проходят в форме взаимного общения, ребята участвуют в занимательных викторинах, они могут пройти тестирование и проверить, как усвоили полученные знания, - рассказали в спортшколе.

Помимо изучения вопросов личной безопасности юные спортсмены, а также сотрудники школы участвуют и в защите окружающей среды.

- Мы провели большой субботник и прибрали территорию возле спортивного комплекса «Победа», - рассказали в спортивной школе. – В рамках Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» ребята и взрослые собрали, упаковали и отправили на переработку более 100 килограммов макулатуры. В ходе экологического десанта был очищен от мусора 200-метровый участок берега Сылвы в районе села Троица. Помимо всего прочего в ходе такой совместной работы воспитывается командный дух юных спортсменов.

Демонстрируют воспитанники Спортивной школы Свердловского района Перми и спортивные достижения. Например, хоккейная команда «Легенда-2009» вышла в полуфинал Суперфинала Всероссийского турнира «Золотая шайба», одержав три убедительные победы над соперниками в своей группе.