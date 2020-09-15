В Перми начался отопительный сезон

Сначала батарею потеплеют в садах и школах, а потом уже в квартирах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Перми, сегодня, 15 сентября, начался отопительный сезон. В первую очередь его подадут в детские сады, школы, учреждения допобразования. До конца недели тепло должно появиться во всех учреждениях социальной сферы.

В среднем, заполнение систем отопления и их выход на оптимальные параметры работы занимает две-три недели. За это время батареи приходят в «нормативное» состояние и начинают греть в полную силу.

– Социальная сфера должна быть максимально обеспечена теплом до конца недели. На следующей неделе ожидается похолодание и дожди, дома должны начать прогреваться, чтобы людям было комфортно, особенно это актуально в сезон простуд. Работу УК и ТСЖ необходимо отслеживать – ни в коем случае не позволять им затягивать сроки подключения тепла. Главы районов при необходимости должны подключать прокуратуры районов, – поручил Дмитрий Самойлов.