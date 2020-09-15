В центре Перми достроят еще два проблемных дома

В этом году из бюджета Пермского края на восстановление прав дольщиков направлено 725 млн рублей. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Хорошие новости для жителей долгостроев на улице Екатерининской, 175 и Толмачева, 15 пришли из Регионального и Федерального фонда защиты прав дольщиков, которые заключили соглашения о софинансировании достройки проблемных домов.

Восстановление прав дольщиков ведется за счет федеральных и региональных средств. В этом году из бюджета Пермского края на восстановление прав дольщиков направлено 725 млн рублей. Эта сумма позволяет привлечь еще порядка 2 млрд рублей из федерального бюджета.

Стоимость достройки дома по ул. Екатерининской, 175 составит 698,8 млн руб., по ул. Толмачева, 15 – 369,3 млн руб. Большая часть средств будет направлена из федерального бюджета, доля софинансирования края составит 27%.

Этого решения ждали 236 собственников квартир.

В ближайшее время будет объявлен конкурс на достройку дома по ул. Толмачева, 15. Права на объект по ул. Екатерининской, 175 Региональному фонду необходимо получить в судебном порядке. Заявление уже на рассмотрении в суде, конкурсы на проектирование и достройку будут объявлены после завершения судебного процесса.