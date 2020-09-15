В Пермском крае детям начали автоматически присваивать номер СНИЛС

Семьи, в которых с середины июля родился ребенок, получат информацию о номере его индивидуального лицевого счета в автоматическом режиме. Фото: архив "КП"

В Перми детям, рожденным после 15 июля 2020 года, Пенсионный фонд присваивает и направляет регистрационный номер СНИЛС в личный кабинет матери на портале Госуслуг.

Сведения о регистрации рождения ребенка поступают в информационную систему ПФР из единого государственного реестра ЗАГС. Номер индивидуального лицевого счета присваивается ребенку автоматически. Таким образом, семьи, в которых с середины июля родился ребенок, получат информацию о номере его индивидуального лицевого счета в автоматическом режиме.

Чтобы оперативно получить уведомление о присвоенном номере по электронной почте или в смс, нужно выбрать настройки в личном кабинете. Если у родителя нет возможности регистрации на портале Госуслуг, получить уведомление с указанием страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ребенка можно в территориальных органах МФЦ или ПФР.