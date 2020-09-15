В Перми без воды на сутки останутся жители десятков домов

Временно отключат воду и в части Пермского района. Фото: архив "КП"

В Перми с 10.00 19 сентября до 10.00 20 сентября «НОВОГОР-Прикамье» отключит участок водовода для выполнения ремонтных работ по улице Героев Хасана, 113.

Реконструкция наружных сетей водопровода ведется в рамках проекта «Реконструкция улицы Героев Хасана от улицы Хлебозаводская до улицы В. Васильева».

Без воды останутся:

ул. Героев Хасана, 102, 102/1, 102 к.1, 104, 104/1, 106, 106 к.2, 108, 110, 110а, 111, 111/1, 111/2, 113, 113а, 113б, 115, 115а, 117, 123, 145а, 147, 149, 149б, 149/3, 151а, 155, 157, 159;

ул. Центральная Ферма, 1, 2, 5, 8, 10, 15, 113;

Временное прекращение подачи воды в Пермский район:

м/р Фролы,

м/р Ферма.

Дополнительная информация по телефону 068 или 2100-680. www.novogor.perm.ru