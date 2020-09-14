«Деньги заплатили, а аппарата ИВЛ нет». В Прикамье возбудили уголовное дело о мошенничестве при реализации нацпроекта «Здравоохранение»

Аппараты ИВЛ сейчас очень нужны. Фото: архив "КП".

Сотрудники прокуратуры Березников провели проверку по реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниям» национального проекта «Здравоохранение».

- Установлено, что в рамках нацпроекта по государственному контракту медицинской организацией был приобретен аппарат искусственной вентиляции легких, - сообщили в краевой прокуратуре. - По подложным актам приема-передачи и ввода оборудования в эксплуатацию 2,5 миллиона рублей были перечислены исполнителю контракта. Однако на момент прокурорской проверки аппарат ИВЛ в медицинской организации отсутствовал.

Материалы прокурорской проверки направили в следственный отдел ОМВД по Березниковскому городскому округу. В отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере.