В Пермь прибыли картины из Третьяковки

Картины прибыли в Пермь. Фото: Пермская художественная галерея

В понедельник утром в Пемскую художественную галерею прибыли полотна из Государственной Третьяковской галереи, музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и музея театрального искусства им. А.А. Бахрушина.

Фонды этих музеев в годы войны находились в Молотовской области в эвакуации.

- Всю разгрузку закончили 10 октября. Пермскую картинную галерею пришлось закрыть, в музейных залах расположились ящики с экспонатами, - вспоминали сотрудники музея. - Сотрудники Третьяковки и Русского музея, отвечающие за сохранность коллекций, устроились жить здесь же, в галерее. У них не было многих самых необходимых вещей, никто не ожидал, что придется уехать из Москвы на долгие годы. Теплой одеждой, бытовыми мелочами с ними делились пермские музейщики.

Произведения искусства прибыли для участия в выставке «Спасибо, Пермь!» (0+), посвященной истории эвакуации и военной судьбе музеев. Среди экспонатов - русская живопись XIX-XX вв., икона XIV-XVI вв., западноевропейская гравюра XVII-XIX вв. и другие произведения.

Выставка займет 9 залов первого этажа галереи – тех самых залов, в которых экспонаты столичных музеев хранились 76 лет назад.

- Эта выставка – знак благодарности музеев Пермскому краю за совместно прожитые годы тяжелых испытаний, за сохранение культурного наследия, спасенного благодаря профессионализму и слаженности действий музейщиков.

Выставку планируется открыть 24 сентября.

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