Fitch подтвердило рейтинг Райффайзенбанка на уровне BBB, прогноз изменен на «стабильный»

Фото: Райффайзенбанк

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Райффайзенбанка на уровне BBB и пересмотрело прогноз по рейтингу с «негативного» на «стабильный».

Изменение прогноза по рейтингу отражает мнение Fitch о том, что давление на кредитный профиль Райффайзенбанка из-за пандемии короновируса и низких цен на нефть снизилось. Прибыль банка до отчисления резервов остается стабильно высокой, что с учетом сильных показателей по капиталу поддерживает способность банка абсорбировать убытки даже в случае более затяжного и серьезного экономического спада, чем сейчас. Снижение качества активов Райффайзенбанка ограничено, указывает агентство.

Райффайзенбанк обладает высоким рейтингом собственной устойчивости (bbb), придерживается эффективной бизнес-модели, низкого риск-аппетита и стабильно генерирует сильные финансовые результаты, говорится в отчете Fitch. Уровень просроченных кредитов на конец первого полугодия оставался на низком уровне – 3,1%, указало агентство.

По итогам первого полугодия, средства клиентов составляют 91% от общей базы фондирования, при этом около половины приходится на текущие счета розничных клиентов. В результате стоимость фондирования Райффайзенбанка одна из самых низких на российском банковском рынке – около 2%, отмечает Fitch.