В Перми почти на 2 месяца ограничат движение на перекрестке улиц Карпинского и Советской Армии

- Фото: Василий Вахрин

В городской администрации краевого центра сообщили о том, что с 19 сентября до 15 ноября ограничат движение для всех видов транспорта на пересечении улиц Карпинского и Советской Армии, а также на участке улицы Рязанской. Однако дорожники будут пропускать машины и пешеходов к домам и административным зданиям, расположенным в этом районе.

Ограничения связаны с подготовкой к реконструкции улицы Карпинского и строительству круговой развязки.

Этой осенью подрядчики должны убрать под землю все электрические и интернет-кабеля, проложить новую теплотрассу и устроить ливневую канализацию.

В дальнейшем движение по Карпинского увеличат до 4 полос, а также благоустроят прилегающую территорию – высадят 96 елей, 123 лесных яблонь, 81 лесную грушу, 66 яблонь Недзвецкого, несколько тысяч кустарников – боярышника колючего, рябины черноплодной и спирей.

Закончить реконструкцию обещают в 2021 году.