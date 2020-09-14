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Общество

За сутки коронавирус подтвердился у жителей 11 территорий Пермского края

Всего в регионе выявлено 8685 случаев заболевания COVID-19
Анна Маркова
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За сутки в Березниках коронавирус выявили у 17 пациентов.

За сутки в Березниках коронавирус выявили у 17 пациентов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор по Пермскому краю сообщает, что по результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 58 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 11 территориях региона.

Больше всего заболевших в Перми - 21, чуть меньше - в Березниках - 17 заболевших, 6 - в Чайковском, 3 - в Кишертском районе. По два случая заражения за предыдущие сутки выявлено в Кунгуре, Соликамске, Кунгурском и Пермском районах. По одному новому заболевшему коронавирусом выявлено в 3 территориях края: Осе, Чердыни и Чернушке.

Коронавирус в Перми и Пермском крае