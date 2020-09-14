«Прожил отдельную жизнь». Дмитрий Махонин рассказал, что пережил за последние полгода

Дмитрий Махонин поблагодарил избирателей за доверие. Фото: instagram Дмитрия Махонина.

Избранный губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в социальных сетях опубликовал первый пост после выборов. Он рассказал, что пережил за последние полгода и поблагодарил избирателей за поддержку.

«Назначение врио губернатора, пандемия коронавируса, предвыборная кампания - кажется, за последние полгода прожил отдельную жизнь. Дорогие земляки, спасибо вам за доверие и поддержку. Благодарю каждого из вас! Теперь - только впере д, вместе, работать на благо родного края».

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