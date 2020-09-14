В Пермском крае 34-летний мужчина подкараулил знакомого и застрелил его из ружья

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Фото: Василий Вахрин

В Чайковском следователи расследуют убийство жителя деревни Векошинка. Произошло оно 1 сентября. По версии следствия у 34-летнего мужчины случился конфликт с его 60-летним знакомым. Молодой мужчина взял ружье и приехал к его дому, но знакомого не было дома, он был на рыбалке. Дождавшись его, мужчина выстрелил в него из ружья и убил. Чтобы скрыть преступление, он оттащил тело в лес, закопал и спрятал и ружье.

Через несколько дней родственники пропавшего мужчины обратились в полицию о пропаже мужчины. 5 сентября тело убитого было обнаружено. Следователи возбудили уголовное дело. Они за несколько дней установили личность убийцы и задержали его.

- При допросе обвиняемый подтвердил свою причастность к убийству, подробно изложив обстоятельства его совершения, подтвердив их в ходе проверки показаний на месте происшествия, он заключен под стражу, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Расследование уголовного дела продолжается.