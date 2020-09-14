В Пермском крае за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 58 человек

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8685. Фото: Игорь БУЛАТОВ

В Пермском крае за сутки коронавирус подтвердился у 58 человек. 11 человек проходят лечение в больницах, 47 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8685.

- Ежесуточный прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе, - сообщает Роспотребнарзор региона. - Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98, на 13 сентября - 0,99.

Из 58 новых заболевших - 26 мужчин, 29 женщин, 3 ребенка - 1 мальчик, 2 девочки. Среди взрослых: младше 45 лет – 27 человек, 19 человек в возрасте 45-65, 9 человек старше 65 лет.