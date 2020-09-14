В Пермском крае будут судить 19-летнего парня за секс с 15-летней девочкой

Уголовное дело следователи уже передали в суд.
Фото: архив "КП"
В Горнозаводске следователи завершили расследование уголовное дело в отношении 19-летнего парня. Его обвиняют в половой связи с 15-летней девочкой.
- Следствием установлено, что 11 июня, обвиняемый, находясь в салоне своего автомобиля, припаркованного на улице в одном из поселков округа, вступил в половую связь с 15-летней потерпевшей, достоверно зная ее возраст.
Следователи собрали достаточно доказательств в совершении преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.