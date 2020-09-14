В Пермском крае ВАЗ насмерть сбил 25-летнего молодого человека

В ГИБДД по факту ДТП проводится проверка. Фото: Василий Вахрин

В поселке Павловский в Очерском районе около часа ночи 14 сентября «Лада Калина» сбила 25-летнего парня. Пешеход стоял на дороге на улице Труда. За рулем легковушки был 64-летний мужчина.

- По предварительной информации, пешеход нарушил правила дорожного движения, выйдя на проезжую часть. Пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения. Молодой человек находился на проезжей части, не собираясь переходить дорогу, - рассказали подробности в ГИБДД по Пермскому краю.

Молодой человек погиб на месте аварии до приезда «скорой помощи». В ГИБДД по факту ДТП проводится проверка.