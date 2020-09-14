Дмитрий Махонин побеждает на выборах губернатора Пермского края.

Стали известны предварительные итоги выборов губернатора Пермского края. Избирательная комиссия Пермского края подсчитала все 100% протоколов. Врио губернатора Дмитрий Махонин побеждает на выборах главы региона, набрав 75,69% голосов или 538892 избирателя по итогам обработки 100% протоколов.

Кандидат от партии КПРФ Ксения Айтакова набрала голоса 97 тысяч человек или 13,63%. Представитель партии ЛДПР Олег Постников набрал 5,66% голосов - это 40 тысяч избирателей. За кандидата от партии «Патриоты России» Евгения Козлова проголосовали 2,34% избирателей или 16 692 голоса.

Явка составила 35,74%.

Также в эти дни прошли довыборы в Законодательное Собрание. Депутатами стали Вячеслав Григорьев, за которого проголосовали 46 процентов избирателей, Павел Кузьмин - 63 процента и Антон Удальцов - 49 процентов. Подведены и итоги муниципальных выборов. Из 179 мандатов 102 получили представители Единой России, 35 самовыдвиженцы, 11 Справедливая Россия, 10 КПРФ и 4 - ЛДПР.