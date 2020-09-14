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Дмитрий Махонин побеждает на выборах губернатора Пермского края

Обработаны 100% бюллетеней избирателей
Анна Маркова
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Дмитрий Махонин побеждает на выборах губернатора Пермского края.

Дмитрий Махонин побеждает на выборах губернатора Пермского края.

Стали известны предварительные итоги выборов губернатора Пермского края. Избирательная комиссия Пермского края подсчитала все 100% протоколов. Врио губернатора Дмитрий Махонин побеждает на выборах главы региона, набрав 75,69% голосов или 538892 избирателя по итогам обработки 100% протоколов.

Кандидат от партии КПРФ Ксения Айтакова набрала голоса 97 тысяч человек или 13,63%. Представитель партии ЛДПР Олег Постников набрал 5,66% голосов - это 40 тысяч избирателей. За кандидата от партии «Патриоты России» Евгения Козлова проголосовали 2,34% избирателей или 16 692 голоса.

Явка составила 35,74%.

Также в эти дни прошли довыборы в Законодательное Собрание. Депутатами стали Вячеслав Григорьев, за которого проголосовали 46 процентов избирателей, Павел Кузьмин - 63 процента и Антон Удальцов - 49 процентов. Подведены и итоги муниципальных выборов. Из 179 мандатов 102 получили представители Единой России, 35 самовыдвиженцы, 11 Справедливая Россия, 10 КПРФ и 4 - ЛДПР.