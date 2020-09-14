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Общество

В Пермском крае обработаны более 97% протоколов на выборах губернатора

Подсчет голосов продолжается в Перми и Пермском районе
Анна Маркова
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Практически во всех территориях Прикамья подсчитаны 100% бюллетеней, подсчетголосов продолжается в Перми и Пермском районе.

Практически во всех территориях Прикамья подсчитаны 100% бюллетеней, подсчетголосов продолжается в Перми и Пермском районе.

Фото: Василий Вахрин

Единый портал избирательных комиссий Пермского края сообщает предварительные итоги выборов губернатора Пермского края.

По данным на 8 утра 14 сентября, подсчитано 97,17% протоколов. Врио губернатора региона Дмитрий Махонин набирает 75,87% голосов.

Кандидат от партии КПРФ Ксения Айтакова набрала 13,53% голосов.

Представитель партии ЛДПР Олег Постников на данный момент набрал 5,57% голосов.

За кандидата от партии «Патриоты России» Евгения Козлова проголосовали 2,35% избирателей.

Практически во всех территориях Прикамья подсчитаны 100% бюллетеней, подсчет голосов продолжается в Перми и Пермском районе.

В выборах губернатора приняли участие 36,24% пермяков.