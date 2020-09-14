В Пермском крае обработаны более 97% протоколов на выборах губернатора

Практически во всех территориях Прикамья подсчитаны 100% бюллетеней, подсчетголосов продолжается в Перми и Пермском районе.
Фото: Василий Вахрин
Единый портал избирательных комиссий Пермского края сообщает предварительные итоги выборов губернатора Пермского края.
По данным на 8 утра 14 сентября, подсчитано 97,17% протоколов. Врио губернатора региона Дмитрий Махонин набирает 75,87% голосов.
Кандидат от партии КПРФ Ксения Айтакова набрала 13,53% голосов.
Представитель партии ЛДПР Олег Постников на данный момент набрал 5,57% голосов.
За кандидата от партии «Патриоты России» Евгения Козлова проголосовали 2,35% избирателей.
Практически во всех территориях Прикамья подсчитаны 100% бюллетеней, подсчет голосов продолжается в Перми и Пермском районе.
В выборах губернатора приняли участие 36,24% пермяков.