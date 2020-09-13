Выборы губернатора Пермского края: Первые итоги подсчета голосов

. Фото: Василий Вахрин

В 20 часов 13 сентября завершилось голосование на выборах губернатора Пермского края. После обработки 10 процентов протоколов действующий глава региона ожидаемо набирает большее количество голосов. Предварительные результаты таковы: за Дмитрия Махонина проголосовали 76,44 процента избирателей, за Ксению Айтакову - 13,09 процента, за Олега Постникова - 5, 21 процента, за Евгения Козлова- 2,35 процента.

Как сообщил председатель избиркома Игорь Вагин, явка на выборах губернатора Пермского края составила 36 процентов.