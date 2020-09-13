Стали известны результаты экзитполов во время выборов губернатора Пермского края

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За Дмитрия Махонина, по данным экзитполов, проголосовали 75 процентов избирателей, пришедших на выборы. На втором месте согласно опросам людей, вышедших с избирательных участков, находится кандидат от КПРФ Ксения Айтакова, у нее 15 процентов, на третьем месте – кандидат от ЛДПР Олег Постников - 7 процентов. За Евгения Козлова проголосовало незначительное количество избирателей.

Об этом сообщила политтехнолог Людмила Ознобишина во время прямого эфира Радио «Комсомольская правда»-Пермь».

- Первое место Дмитрий Николаевич занял ожидаемо, - рассказала она. - Интригой было – кто займет второе место: Айтакова или Постников? Мы считали, чем выше явка, тем больше шансов у Постникова. Но так как явка была невысокой, на втором месте оказалась Ксения Айтакова, почти в 2 раза улучшившая результат коммунистов во время выборов губернатора 2017 года.