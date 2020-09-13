В Прикамье окончены поиски грибника и его 7-летнего сына

Отец с сыном 9 часов блуждали по лесу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня, 13 сентября, в Добрянском районе разыскивали 44-летнего Сергея Смирнова и его 7-летнего сына Емельяна, которые в 11 часов ушли за грибами из дачного поселка «Елочка», находящегося в деревне Лябово Добрянского городского округа, и пропали.

На место выехала группа от Пермской краевой службы спасения, сотрудники МЧС, полиция. Срочный сбор объявили волонтеры.

Как сообщили в краевом министерстве территориальной безопасности, в 20 часов мужчина с сыном сами вышли к деревне Шемети. Они девять часов блуждали по лесу, их состояние удовлетворительное.