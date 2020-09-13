«Объявлены срочные поиски». В Прикамье пропали грибник и его 7-летний сын

Поиски будут проходить в лесу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня днем, 13 сентября, 44-летний Сергей Смирнов и его 7-летний сын Емельян ушли за грибами из дачного поселка «Елочка», находящегося в деревне Лябово Добрянского городского округа. С тех пор их местонахождение неизвестно.

Как сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой, волонтеры объявили срочные поиски.

- В данный момент формируются экипажи для выезда в СНТ «Елочка», - рассказали в отряде. - Большая просьба, кто готов присоединиться к поискам, позвонить координатору, Дарье Пищальниковой по телефону: 8-908-24-22-622. Нужны люди, которые смогут привезти и увезти волонтеров до места.

Одеваться нужно с расчетом на поиски в лесу. С собой по возможности взять: жилеты, фонари, воду, горячий чай, еду, дождевики.