Тестирование на коронавирус прошли почти 440 тысяч жителей Пермского края

Проведено 502 тысячи исследований на коронавирус. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Минздрава, на 13 сентября в Пермском крае проведено 502 тысячи исследований на коронавирус. Всего тестирование на коронавирус прошли почти 440 тысяч жителей региона. Из них более 198 тысяч – в медицинских организациях, остальные – в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии человека.

За прошедшие сутки в регионе проведено почти 5 тысяч тестов на COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в Прикамье коронавирусная инфекция подтверждена у 8627 человек. За минувшие сутки коронавирус выявили еще у 57 жителей региона. Это 23 мужчины, 32 женщины, 2 мальчика. За минувшие сутки из больницы выписаны 12 человек. Общее количество выздоровевших составляет 5996.

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