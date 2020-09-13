Активнее всего на выборах губернатора Пермского края голосуют сельские районы

Голосование продлится до 20 часов. Фото: Василий Вахрин

Избирательная комиссия по Пермскому краю подсчитала явку избирателей на 15 часов 13 сентября. Она составила 30,77 процента, на участки пришли 614427 человек.

Наибольшая активность избирателей – в сельских районах края - Кишертском, Косинском и Юсьвинском муниципальных округах, там проголосовали 57,53 процента, 52,13 процента и 51,22 процента соответственно. Самая низкая активность по-прежнему наблюдается в Березниках (17,84 процента), Александровске (20,96 процента) и Краснокамске (22,47 процента).

В Перми участие в выборах губернатора края на 15 часов приняли 23,12 процента избирателей (178626 человек). Самая высокая явка - в Ленинском (29,07 процента), Орджоникидзевском (27,33 процента) и Кировском (24,29 процента) районах. Явка в Индустриальном районе составила 23,22 процента избирателей, в Дзержинском – 21,63 процента, в Свердловском – 21,37 процента, а в Мотовилихинском – 21,28 процента.

Голосование продлится до 20 часов.