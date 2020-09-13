В Пермском крае стало больше малоимущих

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В Пермском крае с августа увеличился размер прожиточного минимума, теперь он составляет 10844 рубля. Как рассказали в министерстве социального развития, благодаря этому семьи, которые не могли получить статус малоимущих из-за превышения дохода и чей доход не увеличился, получили возможность повторно подать заявление на установление статуса.

Чтобы семью признали малоимущей, ее доход должен быть меньше величины прожиточного минимума на каждого члена семьи.

- При оформлении малоимущности рассматриваются доходы за три месяца, предшествующих обращению, - объяснили в ведомстве - Так, например, если вы подаете заявление 14 сентября, то считать будут доходы за июнь, июль и август.

При этом учитываются все доходы: зарплаты, компенсации, выходные пособия, социальные выплаты, пенсии, стипендии, алименты и так далее.