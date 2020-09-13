Избирком Пермского края сообщил, сколько человек пришли на выборы

В Перми на избирательные участки пришли 19,84 процентов избирателей Фото: Василий Вахрин

Избирком Пермского края подвел промежуточные итоги явки на выборы губернатора.

В Перми на 12 часов 13 сентября на избирательные участки пришли 19,84 процентов избирателей – это 153157 человек. Самая высокая явка оказалась в Ленинском районе, там проголосовали 24,6 процента избирателей. В Орджоникидзевском районе на выборы пришли 23,52 процента избирателей, и Кировском - 20,8 процента, в Индустриальном районе - 19,84 процента, в Свердловском – 19,1 процента, в Дзержинском – 18,23 процента. Меньше всего проголосовало в Мотовилихинском районе 17,84 процента от всех избирателей.

В целом по Пермскому краю средняя явка составила 26,82 процента или 535308 человек.

Наибольшая активность избирателей по-прежнему фиксируется в Косинском, Кишертском и Юсьвинском муниципальных округах, самая низкая - в Березниках (14,45%), Александровске (17,66%) и Краснокамске (19,18%).