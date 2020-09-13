«После смерти хозяйки месяц отказывалась от еды». В Перми ищут новый дом для кошки

Бусинка ищет новый дом

Говорят, что кошки привязываются не к людям, а только к месту. Но история кошечки Бусинки опровергает это мнение. После того, как у Бусинки умерла хозяйка, кошка долго отказывалась от еды и общения.

- Бусинка в один миг потеряла все - родную душу, дом, смысл жизни, - рассказывает Юля, взявшая пока кошку под опеку. - Без преувеличения, горе Буси было безмерно. Это и до сих пор можно прочесть в ее печальных глазах. Но прошел месяц и стало немного полегче. Бусинка начала проявлять интерес к людям, которые приходят, дает погладить себя по голове, а самое главное - она стала кушать.

Сейчас Бусинке волонтеры ищут новый дом. Ей 5 лет, она стерилизована, приучена к лотку.

- Говорят, что животные своими глазами смотрят прямо в наше сердце, - говорит Юля. – Когда я смотря на Бусю, мое сердце сжимается. Так хочется подарить ей снова радость жизни, дом, мягкую подстилку, любящую хозяйку. Да, Бусинка - обычная кошка. Но это совсем не значит, что она не достойна снова узнать, что такое счастье...

Если вы захотите взять Бусинку к себе домой, позвоните Юлии по телефону: 89824597315.