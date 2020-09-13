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Политика

Евгений Тверетинов: Жаловаться на кухне на судьбу - не решение вопроса

Руководитель Пермского губернского оркестра рассказал, почему он пошел на выборы
Ксения ОГАРЕВА
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Руководитель Пермского губернского оркестра рассказал, почему он пошел на выборы

Руководитель Пермского губернского оркестра рассказал, почему он пошел на выборы

В это воскресенье Евгений Тверетинов, художественный руководитель Пермского губернского оркестра, пришел на избирательный участок. Почему он пошел на выборы? На этот вопрос Евгений Тверетинов ответил так:

- Я воспитан как законопослушный гражданин. И конечно многое зависит от того, какая позиция у людей. Можно на кухне жаловаться на судьбу, но это не решение вопроса. Поэтому личное участие через выборы позволяет быть причастным к тому делу, которое делается в нашей стране. Эта жизненная позиция, которая сформирована еще с юных суворовских лет. Я рад, что у моего сына такая же самостоятельная и принципиальная позиция. Мы должны не только возмущаться, но и участвовать в судьбе края и взять на себя ответственность. В этом и есть основная причина.

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