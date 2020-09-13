«Нужно начинать наводить порядок». Почему пермяки голосуют на выборах губернатора

Денис Гатауллин призвал земляков сделать свой выбор

Уже 25 процентов всех избирателей проголосовали на выборах губернатора Пермского края. Среди них – Денис Гатауллин, член совета отцов при уполномоченном по правам ребенка, заместитель председателя Совета родителей Перми и руководитель ассоциации «Айкидо» Пермского края.

Он объяснил, почему сходил на выборы.

- Сегодня важный день, и любому человеку, которому небезразлично будущее региона, я считаю, необходимо прийти и сделать свой выбор, - сказал Денис Гатауллин. - Как член общественных организаций я уделяю этому большое внимание. Отцам региона небезразлично будущее наших детей, будущее нашей политики. Мы живем в Пермском крае и нужно начинать наводить порядок в своей квартире, в своем дворе, в своем городе, в своем регионе. Все зависит от нас самих. Я живу с этим, и с этими идеями живут мои воспитанники. Я думаю, что за этим будущее.