Почти четверть пермяков проголосовали на выборах губернатора Прикамья

Средняя явка участников голосования по Пермскому краю составила 24,5 процента Фото: Василий Вахрин

В избирательной комиссии Пермского края подвели итоги первых двух дней голосования. За 11 и 12 сентября на избирательные участки пришли 488 669 человек. Таким образом средняя явка участников голосования по Пермскому краю на 10 утра 13 сентября составила 24,5 процента.

Самыми активными стали избиратели Косинского, Юсьвинского и Кишертского муниципальных округов. Там на выборы уже сходили около 50 процентов от всех избирателей. Самая низкая активность пока наблюдается в Березниках (12,18 процента), Александровске (14,61 процента) и Краснокамске (17,07 процента).

По информации Общественной палаты Пермского края, голосование проходит без серьезных нарушений. Обоснованных жалоб в избирательную комиссию Пермского края не поступало.

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Голосование будет проходить в течение трех дней - с 11 по 13 сентября (подробнее...)