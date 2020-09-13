В Перми вновь открылся музей миниатюрной железной дороги

Фото: vk.com/parmamodul

В Перми вновь начал работу музей технической миниатюры ParmaModu (0+). Пока он работает в тестовом режиме, а на следующей неделе сотрудники обещают начать полноценный показ. Ориентировочно открытие музея состоится 15-20 сентября.

В музее ParmaModul можно увидеть миниатюрные железные дороги, поезда, проезжающие мимо домиков с людьми. А сейчас там еще строится участок альпийской железной дороги. Кроме железных дорог и в макеты добавляются и автомобильные трассы с автомобилями.

Музей ParmaModul расположен по адресу: улица Грачева, 19. Цена билета - 200 рублей. До полного открытия музея часы его работы меняются каждый день. Расписание можно уточнить на странице музея ВКонтакте.

- Просим учесть, что для посещения нашего музея необходимо иметь маски, - уточняют сотрудники. - Мы однозначно не пустим без маски никого.