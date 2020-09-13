"Плюс 57". В Прикамье число зараженных коронавирусом приближается к 9 тысячам человек

Число зараженных коронавирусом превысило 9 тысяч человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 57 жителей региона: 25 человек проходят лечение в больницах, 32 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в Прикамье коронавирусная инфекция подтверждена у 8627 человек.

Из новых инфицированных – 23 мужчины, 32 женщины, 2 мальчика. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 12 человек, 23 человека в возрасте 45-65, 20 человек старше 65 лет.

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За минувшие сутки из больницы выписаны 12 человек. Общее количество выздоровевших составляет 5996. За минувшие сутки зафиксированы две смерти от коронавируса, а также один летальный случай с инфицированным пациентом. Таким образом, от коронавируса умерли 236 человека, и еще 138 инфицированных пациентов скончались по причинам, не связанным с коронавирусом.

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