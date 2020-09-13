С розыгрышем призов по избирательным бюллетеням будет разбираться прокуратура Пермского края

. Фото: Василий Вахрин

Избирательная комиссия Пермского края обратилась в прокуратуру Пермского края с просьбой проверить сообщения в социальных сетях о том, что на Пермском пороховом заводе проводят розыгрыш призов за селфи с избирательного участка. При этом селфи должно быть работника завода, стоящего без маски, чтобы его можно было идентифицировать, и с бюллетенем в руках.

- Согласно законодательству, запрещены какие-либо розыгрыши и лотереи, которые ставят выигрыш в зависимость от результатов голосования за одного из кандидатов, - рассказали в Избиркоме. - Избирательные комиссии к этой инициативе не имеют никакого отношения. По данному факту нами направлен запрос в прокуратуру Пермского края с целью выявления признаков возможного давления на избирателей.

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