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Общество

В Пермском крае Роспотребнадзор проведет «горячую линию» по вопросам питания в школах

Задать вопросы можно будет с 14 сентября по 5 октября
Анна Маркова
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Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проведет телефонную горячую линию «Организация питания в школах».

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проведет телефонную горячую линию «Организация питания в школах».

Фото: Евгения ГУСЕВА

С 14 сентября по 5 октября Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проводит телефонную горячую линию «Организация питания в школах».

Задать вопросы специалистам можно по номерам телефона:

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю – 8 (342) 239-31-29

Центральный территориальный отдел в Перми – 8 (342) 229-75-70

Западный территориальный отдел в Перми – 8 (342) 284-11-26

Южный территориальный отдел в Чайковском – 8 (34241) 4-13-80

Восточный территориальный отдел в Чусовом – 8 (34256) 5-47-61

Северный территориальный отдел в Березниках – 8 (3424) 26-54-27

Коми-Пермяцкий территориальный отдел в Кудымкаре – 8 (34260) 4-53-43