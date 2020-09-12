В Пермском крае Роспотребнадзор проведет «горячую линию» по вопросам питания в школах

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проведет телефонную горячую линию «Организация питания в школах».
Фото: Евгения ГУСЕВА
С 14 сентября по 5 октября Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проводит телефонную горячую линию «Организация питания в школах».
Задать вопросы специалистам можно по номерам телефона:
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю – 8 (342) 239-31-29
Центральный территориальный отдел в Перми – 8 (342) 229-75-70
Западный территориальный отдел в Перми – 8 (342) 284-11-26
Южный территориальный отдел в Чайковском – 8 (34241) 4-13-80
Восточный территориальный отдел в Чусовом – 8 (34256) 5-47-61
Северный территориальный отдел в Березниках – 8 (3424) 26-54-27
Коми-Пермяцкий территориальный отдел в Кудымкаре – 8 (34260) 4-53-43