В Перми ищут иномарку, из-за которой пострадал пассажир автобуса

Из-за резкого торможения в автобусе пострадал пассажир. Фото: ГИБДД по городу Перми.

В Перми, 11 сентября, в 11.19 по улице Ленина в направлении улицы Попова ехал легковой автомобиль «Митсубиси Лансер» без государственных номеров. При перестроении в нарушение ПДД он создал помеху в движении автобусу «ЛИАЗ». Водителю пришлось резко затормозить. В салоне упал 55-летний пассажир, ему рекомендовано амбулаторное лечение.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают очевидцев происшествия и ведут розыск водителя автомобиля, создавшего помеху и скрывшегося с места ДТП, сообщает ГИБДД по городу Перми. Всех, кто владеет какой-либо информацией о водителе, причастном к автоаварии, Госавтоинспекция просит обратиться по телефону дежурной части полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Перми: 246-79-00; 261-99-99; 102. Анонимность гарантируется.