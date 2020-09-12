На набережной Перми пройдут полезные мастер-классы

С 12.00 до 22.00 на набережной будет работать проект «Made in Perm». Фото: архив "КП"

В Перми 13 сентября в рамках музыкальной программы «Люди реки» на набережной Камы у амфитеатра будет организована интерактивная площадка. Там гости праздника смогут познакомиться с проектом «Made in Perm» и принять участие в экологических мастер-классах.

С 12.00 до 22.00 будет работать проект «Made in Perm». В нем собраны изделия пермских мастеров и художников. Акцент будет сделан на образы Пермского звериного стиля – древнего культового литья. Человеколоси, древние божества, мифические птицы и медведи создают незабываемую атмосферу красоты и тайны, которую оставили после себя наши предки.

С 13.00 до 16.00 пройдет «Зеленый своп» - обмен домашними растениями. Любой желающий может принести свое растение и обменять его на другое понравившееся.

Расписание мастер-классов в фан-зоне:

13.00 – Фрина Пантелеева, «Человек экологичный. ЭкоИнструкция по раздельному сбору». Практическое руководство по видам вторсырья, как научиться их отличать и что можно сдать на переработку в Перми.

13.30 – Анна Остапенко, координатор «ЭкоТакси». В рамках презентации «10 вещей для жизни без отходов» будут представлены zerowaste-предметы, которые помогут сделать быт экологичным;

14.00 – Юлия Садыкова, мастер плетения. На мастер-классе «Круглые ловцы или стражи речные» посетители сделают декоративные «ловцы снов» из веток, корней и палок, выброшенных на берег реки;

15.00 – Анастасия Лазукова, plant-консультант. Она расскажет о том, как пересадить растения правильно. Пришедшие узнают секреты пересадки растений и ухода за ними;

16.00 – Светлана Разина, педагог-художник, руководитель детского клуба. Красочный мастер-класс для детей и взрослых по росписи гальки акриловыми материалами.