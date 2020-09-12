Новые случаи коронавируса в Пермском крае выявлены в 9 территориях

Всего в Пермском крае 8570 случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии. Фото: архив "КП"

Пермском крае за сутки выявлено 59 новых случаев заражения COVID-19. Заболевшие проживают в 9 территориях региона.

Больше всего заболевших в Перми – 33 человека, еще 6 случаев зафиксировано в Березниках, по 5 - в Октябрьском и Пермском районе. По три случая заражения в Соликамске и Уинске, два – в Кунгуре. По одному новому заболевшему коронавирусом выявлено в Добрянском и Чайковском округах.

Всего в Пермском крае 8570 случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии. Косинский муниципальный округ остается – единственный, где опасная инфекция не обнаружена.