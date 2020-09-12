В Пермском крае родители два дня ищут 14-летнего сына

Мальчик ушел из дома 10 сентября.

«Помогите найти!», - с такой просьбой обратились родственники мальчика в социальной сети к жителям Соликамска. 10 сентября из дома ушел 14-летний Александр Вельков. Он оставил телефон дома и не дает о себе знать.

- Не первый раз такое происходит, переходный возраст видимо, - говорит отец мальчика. – Сегодня видели его в одном из районов Соликамска, сейчас поедем туда, надеюсь найдем. Заявление в полицию написали, ищут его.

Был одет: черные трико, черные кроссовки, черная кофта с серой вставкой на груди.

Рост: 165 см, глаза серого цвета.

Если вы знаете информацию о местонахождении мальчика, просьба сообщить по телефонам: 89194870924, 89824733551 или в полицию - 102.

Тем временем в Перми продолжаются поиски пропавшего в конце июля 17-летнего Евгения Янковского

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